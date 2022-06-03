新北市烏來區今天近中午12時發生民眾意外墜落1層樓高河岸事故，54歲蕭姓男子及7名同事一起到娃娃谷烤肉飲酒，蕭男因不明原因失足墜落河岸，當場失去意識，送醫仍不治。

新北市政府警察局新店分局今天發布簡訊表示，近中午12時許獲報，指烏來區娃娃谷內有民眾墜落河岸。

警方初步調查，54歲蕭男今天上午8時許與公司同事7人出遊烤肉飲酒，蕭男因不明原因失足墜落約3公尺、1層樓高河岸，當場失去意識，送往新店耕莘醫院搶救仍不治。（編輯：戴光育）1110603