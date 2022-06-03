高雄市疫情持續延燒，高雄市政府為讓新冠肺炎COVID-19確診者可安心休養儘早恢復健康，除提供送餐、清運垃圾生活協助，對於確診者未成年子女照顧服務，可透過生活關懷中心申請後，由社會局媒合保母照顧服務，若是低收、中低收入戶，將由市府負擔照顧該子女服務費用。

高雄市政府社會局表示，高雄市政府提供「確診者未成年子女照顧服務」，當確診者居家照護期間，無親友擔任「照顧代理人」代為照顧其未滿18歲且PCR為陰性之未成年子女時，可向本市38區生活關懷中心申請自費短期照顧其PCR為陰性之未成年子女，受理申請後由社會局媒合托育人員 （即保母）提供替代型照顧服務。倘為高市低收、中低收入戶，由市府負擔該子女照顧服務費用。

此外，高雄市民若因感染新冠肺炎確診，居家養病或隔離期間健康飲食非常重要，如果是獨居或全家接受居家隔離期間，無親友送餐者，可請里幹事協助或至高雄市政府「新冠肺炎居家照護及疫情專區」線上申請自費送餐服務，將由社會局受理申請後協助送餐，倘為經濟弱勢戶，市府全額補助餐費！截至5月31日止已提供461位市民送餐服務。

阿荷是遠嫁來台3年的新住民，先生病逝後獨自撫養8歲的瑋瑋。得知確診後除了擔心自己的健康，更擔心未接種疫苗的瑋瑋，但隻身在台，苦無親友能在阿荷居隔期間暫時照顧瑋瑋，阿荷也擔心自己居隔期間只能以泡麵、乾糧果腹，雖是輕症，但無人知道的自責與憂心，使其心理壓力沉重，不知道如何面對。

此時，阿荷接獲區公所生活關懷中心關懷確診者的電話，得知阿荷狀況後，協助申請高市確診者居家照護期間「送餐」與「確診者未成年子女照顧服務」，讓阿荷放下了心中大石，安心度過居家照護時光。

居家照護期間，阿荷每天拿到熱騰騰的便當，還有透過托育人員協助視訊跟瑋瑋互動，了解瑋瑋的生活狀況，瑋瑋在接受替代照顧期間，市府教育局提供平板電腦等設備協助線上學習，讓瑋瑋停課不停學；阿荷了解在專業人員照顧下，瑋瑋各項生活起居正常維持，自己心理壓力減輕不少，對於高雄市政府的幫助，阿荷心裡總有一股暖流湧上心頭。

解除隔離當日，懷中抱著久違的瑋瑋，阿荷真正感受到心中穩妥的踏實，有過恐懼、有過害怕，她感謝有市府這些溫馨的服務，解決居家照護期間無法照顧子女及準備三餐的困境，讓居家照護的抗疫生活不再灰暗、不再孤單。