美國務院今年5月兩度更新網站上的美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet），5月28日公布新版時再度放上曾移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，也重申美方長期「一個中國」政策。對此，民眾黨立委張其祿表示，美國務院對「不支持台獨」的表態，其實只是回到先前「現況維持」的美中台關係架構，並非有任何實質的改變。

張其祿指出，目前國際局勢仍是以俄烏戰事為焦點，美國並不願意東西兩路開戰，甚至「拉中制俄」都是美國可能再考慮及檯面下運作的方向。因此，日前印太經濟框架（IPEF）未納入台灣，甚至美方也不願將IPEF定位為抗中聯盟，即表示美國現階段在亞太地區並不希望再生事端，而只是以維持穩定做為基調，這也是美國總統拜登出兵協防台灣論即刻遭到收回的原因。

張其祿認為，政府總體外交政策不宜只是「出口轉內銷」，頻頻向國人宣稱台灣國際地位的突破及提升，而不務實面對國際政經局勢限制。就以台美21經貿倡議啟動為例，政府應務實向國人交代其是否能導向台美貿易暨投資架構協定（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA）或台美BTA之簽訂，而非再只是倡議，甚至清談。

張其祿表示，台灣外交處境艱困，但希望政府應以務實的態度來做好相關工作，勿再只是重內部宣傳與行銷，但卻昧於外部現實的限制，徒使國人期待落空。