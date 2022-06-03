中央流行疫情指揮中心3日公布基隆市新增確診人數為1295例，其中外縣市通報病例數有192例，占11.36％。距離林右昌先前所說，基隆新增確診有望降至每日千例以下的目標不算太遠。

在3日新增確診者中，有695名女性、600名男性；以年齡層來區分，新增確診者中以35-44歲最多，有227人、占17.53％，25-34歲次之，有210人、占16.22％。至於75歲以上的長者有80人、65-74歲有133人、6歲以下有62人。

基隆市目前居家隔離人數共計1677人，全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，並依確診者症狀提供給藥服務，總計到3日中午為止，基隆市府已通報2512人，其中2243人依確診症狀給藥；6月3日上午通報確診149人，其中147人依症狀給藥。

至於在新冠專責病房整備及收治情形，目前全基隆市專責病床總計有236床，已收治180人、空床56床，空床率23.7％；在各大醫療院所中，基隆長庚醫院收治重症58名、中症31名、輕症45名；部立基隆醫院收治重症9名、中症26名、輕症5名；三總基隆分院收治中症5名；礦工醫院收治輕症3名。

另一方面，基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估89807人，利用快速通道的有25296人，有41922人完成健康條件審核，符合資格已派案31714人。