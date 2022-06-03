1名機車騎士月前在台3線苗栗縣三灣鄉路段翹孤輪行駛道路上，被警方開罰1萬8千元。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名機車騎士日前在台3線苗栗縣三灣鄉路段，以翹孤輪方式行駛道路上，苗栗縣警交通隊獲悉追查，查出騎士身分後通知到案，當場開出3張違規罰單，共處罰1萬8千元，並吊扣機車牌照半年。

縣警局交通隊月前執行網路巡邏，發現1部機車在台3線三灣段以俗稱翹孤輪的方式，行駛道路上，警方展開追查，憑藉駕駛人所佩戴綠色安全帽及具有「46」數字特徵，根據調閱周邊路口監視器，逐一過濾影像內容，並「以帽追人」，終於查出機車號牌，通知機車車主及駕駛人到案說明，並製作違反道路交通事件談話紀錄表，再開出無照駕駛、在道路上以其他危險方式駕車及吊扣牌照半年等3張違規罰單、重罰1萬8千元。

警方表示，台3線沿路風景宜人，有浪漫台3線之稱，並因多為彎曲坡路，成為重機騎士最喜愛路段。為遏止用路人違規及防制交通事故發生，警方每周都重兵部署規劃取締重大交通違規，並不定時、不定點與監理站、環保局執行聯合稽查勤務，遇有改裝車體、排氣管及變更其他設備等違規情事，就會擇日召回臨時檢驗，未依規定到案者，處罰900元以上1800元以下、逾期1個月以上者並吊扣其牌照至檢驗合格後發還，逾期6個月以上者，註銷其牌照。

苗栗縣警局長陳武康表示，苗栗縣為「好山好水好風景」觀光旅遊勝地，歡迎全國鄉親前來旅遊，呼籲民眾駕車出遊應遵守道路交通規則，勿有違規競駛、競技等危險方式駕車行為，將持續要求各單位強化各項勤務作為，如有發現危險駕車情事將依法從嚴究辦，以維護道路交通安全。