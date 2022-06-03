行政院長蘇貞昌視察台中兒童疫苗快打站，中市里長鄭伯其舉白布條嗆「冷血酷吏草菅人命」。（鄭伯其提供）

行政院院長蘇貞昌今天到台中市視察大型兒童疫苗接種站，大里區立仁里長、台中市議員參選人鄭伯其到場高舉「很多孩子走了」、「冷血酷吏草菅人命」白布條陳情，遭隨扈制止。他是後大罵蘇冷酷無情，要求蔡政府「謙卑」的向人民道歉。

鄭伯其說，「很多孩子走了」這是許多民眾心底的疑惑，也是爸爸媽媽的擔憂，他身為兩個孩子的家長，看到新加坡政府自去年12月就開始施打兒童BNT疫苗，至今年4月已逾7成完成2劑。

「台灣呢？我們的第一批兒童BNT兒童疫苗5月中才抵台！」鄭伯其批評，台灣整整晚了新加坡半年，他質疑蘇貞昌及陳時中為何還敢講「台灣防疫世界第一」、「超前部署」？到場陳情，沒想到，蔡政府封鎖人民的聲音、阻擋請願發聲，希望真的能「謙卑」的向人民道歉，因為人民的憤怒已到達臨界點。

鄭伯其強調，總統蔡英文曾說過「不要害怕跟政府溝通，如果政府聽不到，就大聲一點，如果政府再聽不見，可以直接拍桌」，現在蔡政府不但不讓人民拍桌子，連大聲一點說話都沒有機會。