35歲男子殷世翰，因詐欺案被判有期徒刑5年8個月定讞，2018年入獄服刑，隨後轉到花蓮外役監，殷嫌2020年1月27日藉返家探視後未歸脫逃，刑事局國際科2日將他緝捕到案時，殷男還假裝是美國人、滿口英文，但後來因為聽到幹員說了一句「你邁假」，殷男馬上回答No、No、No而當場露餡，無法再狡辯。

殷男脫逃後，警方將他列為重要(緊急)查緝專案對象，他也因涉及其他詐欺、侵占案件遭到通緝。

殷男5月底因騎電動滑板車摔斷右手，他到台中醫院填寫他人身分就診，拒出示健保卡，刑事局國際科獲報有人可能冒用他人身分就醫情資後，立即與台中市第三分局組成專案小組，殷男警覺可能遭識破後，也在1日逃離醫院，不知去向。

專案小組兵分2路蒐集情資、循線查訪並調閱監視器，不眠不休在36小時內，就在北市萬華區西門町商旅內將殷男查緝到案。

殷男一見到警方，馬上佯稱自己是美國人、不會說中文，但卻因為聽到一句台語秒回答而露餡，幹員也告知可協助聯繫AIT，殷男發現已無法隱藏身分，才坦承自己的身分。警方訊後，昨日將他移送台中地檢署歸案。