從命理角度來看，搬家有許多要注意的事項，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，無論是新房子或二手屋，搬進去前最好要空三天房，如果是新成屋，過去沒人居住，可能匯聚不吉之氣，陽氣偏弱，導致屋內充滿了各種負面氣場，貿然入住會影響到家人的身體健康；二手屋則可能充滿前屋主留下的氣息，對運勢產生不利影響。在入住當天，也要記得開燈、開水、煮飯、請人來作客，為新居增添喜氣，未來的日子更順遂。

▍1.開燈

搬家的第一個晚上，最好保持家中燈火通明，將燈一直開到第二天。之所以要開燈，是因為燈就是火，代表著光明，所以，命理上認為打開燈就可以驅散各種不吉，增強住宅陽氣，讓家中旺起來。

▍2.開水

住進新家的第一天，人們一般都會燒一壺水，在燒水的時候，要將盛水的器皿接滿水再去燒。很多人都擔心水會溢出來，其實水溢出來反是吉利的象徵，寓意著日後的生活裡富貴有餘。有些人還會將家裡所有鍋碗瓢盆都裝滿水，代表盆滿缽滿。

▍3.煮飯

入住新宅後要做飯，在新家開火做飯，寓意著以後也能順利開火，在接下來的日子可以順順利利，紅紅火火，少一些困難與波折。不過，這個做飯也不是代表要燒一整桌的菜，只要是開火就行了，哪怕只簡單煮一些甜食也可以，主要目的還是為了溫鍋。

▍4.鬧房

喬遷請客是一直以來的傳統習俗，在入住後，最好將親朋好友都請來家中聚一聚，一起吃飯聊天，能帶動家裡的人氣，增添喜氣。而且，這也像徵著未來的生活熱熱鬧鬧，朋友如雲。

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