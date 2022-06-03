目前高雄市停車費以行動支付方式繳交使用率為17％，高市府交通局為鼓勵民眾使用行動支付APP繳交停車費，今年推出抽大獎活動，首獎為台積電股票，還有iPhone、空氣清淨機等，5月底以前未曾使用過行動支付繳納停車費的新用戶，繳費再享9折優惠。

高雄市府交通局為鼓勵民眾使用行動支付APP繳交停車費，今年推出抽大獎活動，即日起至11月30日止，只要使用LINEPay(一卡通MONEY)、歐付寶、FriDay理財＋、Pi拍錢包、街口支付、車麻吉及OnePaid萬付通APP繳交期限內路邊停車費，就可以參加抽獎，獎品最特別的有台積電股票，依照抽獎當日股價計算換為現金獎。

另外還有IPHONE、空氣清淨機、藍牙喇叭、iPad、智慧腕錶、禮券等多達150個獎品，每繳一筆停車單就有一次抽獎機會，系統會自動登入，不需額外登記。

交通局也針對在5月31日以前未曾使用過行動支付繳納停車費的新用戶，繳費再享9折優惠。

使用行動支付APP繳費不用出門就可以完成繳費，交通局說，在疫情期間，可以減少去超商繳費的接觸風險，APP還會針對未繳的停車單進行推播通知，不怕漏繳而逾期。目前高雄市以行動支付繳停車費使用率為17％，推出這一波活動，希望可以提高行動支付繳費率。相關活動資訊可上高雄市政府交通局官網或FB「停車easy付.抽獎送好物」粉絲專頁查詢。