新冠肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今宣布，下周一（6日）起針對高中、國中、國小、五專前3年學生可獲每份（4劑）免費快篩。

發言人莊人祥表示，此次發放的快篩品牌為亞培，每人發放1份快篩，每份共4劑，時間為下周一（6日）起，郵局會寄到學校供學生領取，不會計入實名制購買資格，發放的數字還要再確認。

截至今日中午，實名制快篩共有2家機構完售，合計售出2萬4429人份，還有198萬7139人份未售出。4月28日以來，國內共累計售出1003萬574份實名制快篩（每份5劑）。