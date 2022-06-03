每年5至10月為綠蠵龜繁殖季，小琉球當地回報，已經開始有小海龜孵化。海保署提醒，海龜是海洋保育類野生動物，民眾在海岸遊憩時切勿騷擾以免觸法，也避免影響海龜繁殖。

海洋保育署今天新聞稿指出，綠蠵龜是海洋保育類野生動物，在台灣主要產卵地為澎湖、蘭嶼、小琉球及南沙群島的太平島。覓食地則遍布全台周圍海域，如小琉球、恆春半島、綠島、澎湖等，其中又以小琉球與太平島的綠蠵龜覓食族群數量最多。

根據民國108年及110年調查顯示，小琉球不僅是海龜覓食棲地，也有綠蠵龜穩定產卵。每年平均在琉球嶼周邊海域棲息海龜數量達400多隻，其中多仔坪（又稱肚仔坪）等平坦潮間帶礁台更是牠們集中覓食區。至於琉球嶼海龜所受生存威脅因素，則多為人為騷擾、人為照明及船隻撞擊等。

海保署指出，綠蠵龜產卵季節為每年5至10月，又以7、8月為高峰。近日在地人回報，小琉球已有小海龜孵化紀錄。

海保署表示，小琉球觀光遊憩活動發展蓬勃，為避免影響沙灘環境及海龜產卵孵育，大鵬灣國家風景區管理處已柔性勸導當地業者，將沙灘上的立槳板、獨木舟等物品移開，以支持海龜保育，業者也相當配合。

海保署提醒，海龜是海洋保育類野生動物，依據「野生動物保育法」，不得任意騷擾、獵捕、宰殺或為其他利用，違者恐將面臨對應刑責，民眾於繁殖季節進行海域遊憩活動，務必多加小心留意。若發現疑似違法行為，也可完整蒐證，向所在地海洋保育主管機關檢舉，大家一起守護可愛海龜及海洋生物資源。

海洋保育署表示，綠蠵龜爬痕顯示，海龜需繞過獨木舟尋找適合產卵的地點，因此大鵬灣國家風景區管理處勸導當地業者將沙灘上的立槳板、獨木舟等物品移開，以利海龜產卵繁殖。（圖/ 中央社）

為守護小琉球海洋野生動物資源，海保署建議鵬管處規劃遊憩活動分區，包含設置遊憩設施放置區供業者使用等，以促進觀光發展和生態保育雙贏局面。海保署也持續與在地社區及團體合作，透過「海洋保育在地守護計畫」邀集在地社區及團體加入海龜監測及棲地巡護工作。（編輯：黃世雅）1110603