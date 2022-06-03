澳洲健身運動員萊絲莉，雖然已經是64歲的阿嬤，不過身材依舊像20幾歲少女一般凹凸有致，日前在社群軟體上分享一張穿著丁字褲的性感照片，由於尺度過大，讓孫女看不下去要求將照片刪除。

64歲運動員萊絲莉，擁有令人稱羨的傲人火辣身材，instagram除了曬出健身運動的照片之外，也不忘放上養眼清涼照，造福近10萬的粉絲，她之前曾曬出身穿黑色丁字褲及胸罩的辣照，背對鏡頭露出白皙美背及蜜桃翹臀，讓人充滿無限遐想空間，不過由於被孫女認為尺度過大，要求她將此張照片刪除。

萊絲莉曬出露出白皙美背及蜜桃翹臀的辣照，讓人充滿無限遐想空間。(lesleymaxwell.fitness IG)

雖然萊絲莉一開始照做將照片刪除，但思量一番後覺得照片相當性感，又能讓小鮮肉們動心，加上年輕時被父親訂下的規矩設限，不想要年老時還被孫女管，因此照片刪掉2小時後，又再度上傳至社群網站，事後孫女表示雖不同意她發布這類型照片，但仍會尊重她有上傳的權力，也強調會以萊絲莉為健身榜樣。