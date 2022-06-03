51歲羅姓男子2019年起以「志工」名義擔任花蓮多所小學的籃球隊教練，趁私下自費帶學生出遊、泡溫泉、吃大餐期間，相繼對17名未滿12歲的學生強制猥褻、性侵得逞，還用手機拍攝私密照片，花蓮地方法院依妨害性自主、強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，判處有期徒刑合計高達236年又10個月，合議庭量處法定最重上限執行30年，全案可上訴。

據悉，羅男在多所國小籃球隊以球隊管理身分帶隊比賽，期間任勞任怨、不求回報，甚至自費帶學生出遊、泡溫泉、吃大餐，怎料竟趁隙伸出狼爪，直到被害人相繼出現害怕被人碰觸等異常行為，家長驚覺有異，請求校方協助，噁心事宜才曝光。

檢警調查發現，被害人數高達17人，去年6月偵結起訴，花蓮地院於近日宣判。判決書指出，羅男在2019年7月至2021年2月期間，在自己的車上、家中房間、國小廁所、籃球教室、百貨公司廁所等處，以健康檢查等名義，對孩童性侵、猥褻，甚至向多位男童謊稱，「把它吞下去會長高」，強逼對方張口幫他「服務」，事後還會問學生「舒服嗎」，甚至拍下私密照片存檔。

不過羅男在偵審過程，矢口否認惡行，表示教練本來就會注意球員身體狀況，受傷也會幫忙檢查，但合議庭法官認為被害男童供詞一致，甚至還有人能畫出教練家中平面圖，檢警也在羅男手機、電腦硬碟找到存有私密部位照片及性侵影片，認定羅男犯行明確，對17名8歲至未滿14歲學童，犯下6次性交行為及高達25次的猥褻行為。

花蓮地院一審宣判，依性騷擾防治法、兒童及少年性剝削防制條例3案，判刑8個月到15年不等，妨害性自主，性交6案分別判刑3到14年不等，猥褻25案判刑4到9年不等，累加高達236年又10個月，應執行最重的有期徒刑30年。

花蓮地院庭長黃鴻達說，雖然判決有罪的刑期合計高達上百年，不過因刑法51條規定「宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年」，合議庭量處法定最重定執行刑的上限30年，若被告或檢方不服，可提起上訴，待最後判決出爐才會決定執行日期。

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