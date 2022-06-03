行政院顧問鄭宏輝（右）。（圖／取自鄭宏輝臉書）

今日（3）是端午節，家家戶戶忙著吃肉粽應景。行政院顧問鄭宏輝爭取代表民進黨參選新竹市長，特別前往新竹市康樂里與鄉親們聯絡感情，當時志工們正在為端午節做準備，也熱情的邀請他一起坐下來吃肉粽，但其實自己早在5月中就開始吃肉粽了，因每位里長一看到他就會說「宏輝你要不要坐一下，我去炊個肉粽」，一整個拜訪多位里長，肚子就會「飽飽飽」。

鄭宏輝昨日在臉書發文表示，又到了臉書看肉粽、三餐吃肉粽的端午肉粽連假；北部粽八成又要被說是油飯，但沒關係，就算是油飯、我們也是超級好吃的油飯。

鄭宏輝指出，其實早在五月中他就開始吃到端午肉粽，鄉親們非常熱情，特別是拜訪里長時，大家都會問一句：「宏輝你要不要坐一下，我去炊個肉粽。」一天下來拜訪好幾位里長，肚子都會「飽飽飽」。

不僅如此，鄭宏輝表示，他來到康樂里跟鄉親們問好，志工們正在為端午節準備，食材、吊桿準備好，志工大姐們一坐下來手就沒停過，他想學一下怎麼捆肉粽才不會散掉，結果有看也沒有懂，不過最辛苦的還是前置備料工作，因為準備食材也是大工程。他想跟大家說一聲「辛苦了！」而今年也是滿滿感謝過肉粽節。