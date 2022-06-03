新北市三重昨（2）日下午發生男子遭砍重傷的案件，警方案發後迅速掌握嫌犯黃姓男子（34歲）身份、逃逸動向，在4個小時內將凶嫌逮補歸案，經過偵訊後，釐清犯案動機，嫌犯坦承因長期遭公司學長廖姓男子（36歲）言語霸凌，終於在昨天抑制不了怒火，與被害人發生嚴重衝突，並在盛怒之下隨手拿起西瓜刀，將廖男砍成重傷。警方訊後依殺人未遂罪嫌將黃男移送。

警方調查，黃嫌與廖男本為保全公司同事，而廖男仗勢自己是學長，在2人共事期間，不時出言揶揄黃男沒用，雙方過去已多次因此發生口角的前例，但最後黃嫌忍受不了長期的言語霸凌，於是向公司自請離職。

昨天下午案發前，黃嫌回到位於三重碧華街前保全公司宿舍4樓，不料又與廖男狹路相逢，而廖男又一如以往看見黃嫌就出言調侃對方，黃嫌當場爆發，準備與對方輸贏，廖嫌見狀則是反嗆並動手推黃嫌，雙方因此發生激烈衝突，黃嫌也在過程中看見放在客廳的西瓜刀，直接一手拿起朝廖男猛砍，還因為用力過猛，導致刀柄斷裂。

廖男背部、腹部多處遭到砍傷，當場倒臥血泊中，黃嫌見對方倒地不起，便轉身準備下樓逃逸，不料卻恰巧碰上來廖男的陳姓友人，而陳男見狀隨手拿起物品防禦，打算阻止凶嫌逃離現場，結果雙方在拉扯過程中，陳男手指也遭刀刃劃傷，黃男則是趁隙逃逸。

警方獲報後趕到現場，先將陳、廖2人送醫，受傷嚴重的廖男經過開刀急救後，目前暫無生命危險，但仍留院觀察。

警方隨後成立專案小組，調閱周邊監視器，最後掌握黃嫌動向，於昨晚在新北市板橋忠孝路將他逮補到案，黃男面對警方時，情緒十分激動一度不肯配合警方逮補，最後遭警方壓制，甚至在被帶回警局偵訊時，還數度大喊：「是他先動手」，最後在警方安撫下，才恢復平靜，並吐露犯案動機與案發過程，訊後警方將他依殺人未遂罪嫌移送。