獲國民黨提名參選台北市長的立委蔣萬安（右），3日到中山區朱園里參加端午節活動。蔣萬安說，「每一區他都到，前天到士林、北投，今天到中山、大同，其實每一個區都非常重要，每個市民的心聲都是他的責任。」（鄧博仁攝）

有意投入台北市長選戰的前交通部長林佳龍今提出交通政策，拋出解決台北市塞車問題，對於市政白皮書規畫，國民黨台北市長提名人蔣萬安今指出，他一直在傾聽地方民眾心聲意見，會提出最好的市政藍圖。

蔣萬安3日出席中山區朱園里端午節活動，對於防疫恐被邊緣化，蔣萬安說，去年疫情緊戒升三級，他就發起為醫護籌措愛心餐、防疫物資，今年疫情再起，一樣匯集社會愛心，將愛心送到醫護手上，給予支持加油打氣，跟在地優秀議員與醫護站在一起，我們都是防疫台北隊。

由於蔣萬安勤跑中正、萬華，被問到是否擔心艱困選區選情，蔣萬安強調，他每一區都有到，前天到士林北投，今天到中山大同，每一個區都很重要，每個市民朋友的心聲，都是他的責任，未來大家一起安然度過疫情，面對後疫情時代的各項挑戰，一起努力，都大家都是台北隊。

有意投入台北市長選戰的前交通部長林佳龍今提出交通政策，對於市政白皮書規畫，蔣萬安表示，他一直在傾聽地方民眾心聲、意見，對未來台北市政的規畫都有相關藍圖，真正反映民眾想法、為民眾解決議題，提出最好的市政藍圖，接下來都會公布出來。

至於未來對手可能是林佳龍，蔣萬安說，民進黨的事就不多做評論。