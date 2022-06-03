全國新冠肺炎本土確診今天新增7萬6517例；中市新增1萬0651例，台中市長盧秀燕表示，統計至昨晚為止，台中市已有11萬4489名孩童已接種疫苗，涵蓋率達59.01％，已近6成。今天端午連假第一天，她視察診所施打疫苗及七類普發快篩整備。

盧秀燕表示，中市施打兒童疫苗有3個管道，包括校園統一施打、醫療院所預約和兒童大型接種站。校園統一施打作業，預計6月10日全部完成；大型接種站從6月1日至5日施打，採預約制，家長可上台中榮總的網站預約。至於國、高中第三劑BNT疫苗，5月26日起醫療院所預約施打、5月30日起校園施打，目前已累計施打2萬1481人。

盧秀燕指出，她今天視察醫療院所預約施打情況，南屯區施勝桓診所端午連假仍開診替民眾服務。施醫生去年12月承接文心森林公園新冠疫苗接種站，採免預約、隨到隨打方式，今年疫情升溫，更調整為每日設站，提供民眾便利的接種服務，目前累計已經開設117天，接種超過2.6萬人次。

盧指出，昨天宣布「溫暖助防疫」進入第四階段，今天到南屯區公所視察作業整備情況。針對七類人員普發快篩，預計發出近75萬劑快篩，約37萬人受惠，由於還需跟各大公私協會、公會媒合發送時間，連假期間作業較困難，預計下周一啟動。