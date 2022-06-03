【愛傳媒楊德遠專欄】這些內容經過40年以上的實地訪談、田野調查、文獻收集、整理，真實度有99%，經得起考驗。

在6號隧道南口的這個位置上，經過2000次以上的現場實境解說，去蕪存菁，歸納出了士農工商、販夫走卒、老少咸宜的文史資料。這樣子講，旅客的回饋，場場掌聲滿上。

前面那個隧道是七號隧道，是日本時代，台灣鐵路工程最難的工程，也是最後一個完工的隧道。上面那座山叫枕頭山，是一塊大平地，是日本時代的軍用戰備機場，山的背後是天帝教總壇。

因這個位置的地名叫內社，所以這座橋就就叫內社川鐵路橋（見照片）。為什麼這個地名叫內社呢？因這個地方，是台灣中部原住平埔巴宰族人居住最靠近內山的一個社，所以叫內社。內山就是高山原住民住的地方。

這段鐵路故名為內山鐵路，為什麼鐵路會做在這裡？這條鐵路線上原本就是高山原住民與漢人、平埔族人勢力僵持均衡的界線，因兩邊的族人弄不清楚，經常越界，而發生殺戮事件，日本政府為減少殺戮事件，因此就從新竹的內灣到南投的集集，做了這條鐵路，可以有明顯的界線，有效區隔兩邊，因此就減少了很多的殺戮，鐵路以東為高山原住民的領域，以西為漢人、平埔族的領域。但是強勢的漢人一直想向東擴，高山原住民只好一直退，退到現在的省道台三線，因此台三線也叫內山公路（民國84年專訪潘大和）。

橋下的水潭，漢人叫鯉魚潭，對面黑黑的水泥牆，是鯉魚潭水庫大壩的一邊。鯉魚潭水庫的水來自於雪山，主要供應台中、彰化地區的民生用水，所以台中、彰化人是非常有福氣的，因為用到台灣最乾淨，雪山的水。

在6號隧道的正上方，就是岸裡山Amisan（張素芬，民96），是巴宰族人發源地的祖靈聖山，所以散在各地的巴宰族人，會在每年陽曆11月的第二個星期日，回到祖靈聖山下的鯉魚國小操場過年，舉行祖靈傳下來的牽田、走鏢、吟唱「埃焉」（aiyan）祖訓、銅鑼舞等祭祀活動。

民國50年代，在修建鯉魚潭水庫的時候，就有做水庫流域的環境調查，在水庫流域的網形、三櫃坑，挖掘到舊石器時代晚期、新時代初期的人類活動遺址，這些石刀、石斧等文物，鑑定估計約為3700-50000年前的人的使用工具，是為台灣發現最古老的遺址之一。

（未完待續）

作者為教育博士，國小校長退休

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