新園鄉烏龍地區百年古井今年因疫情取消領取午時水，但端午節這天仍有民眾排隊領水。（林和生攝）

新園鄉烏龍地區百年古井，領取午時水已成地方傳統。（林和生攝）

「午時水飲1嘴，較好補藥呷3年」，屏東縣新園鄉一口充滿傳奇色彩的百年古井，往年端午當天皆會舉辦取午時水活動，今年受到疫情影響，早早宣布取消，但仍有民眾時間一到、仍拿著水桶等待取水，主辦單位決定從善如流，協助打水讓他們帶回去保平安。

端午節一向有取「午時水」的習俗，坊間流傳午時水用來泡茶、釀酒特別香醇，甚至有治病的效果，所以有諺語說「午時洗目睭，明甲那烏鶖」、「午時水飲1嘴，較好補藥吃3年」。

地方耆老表示，距今200年前清道光年間，烏龍地區發生怪病，村民求醫無效，當時的周家先人請示媽祖，指點必須挖取神龍泉水救治，以牛車輪法器丟入井中收伏神龍，即可確保泉水源源不絕。

村民依照指示，在現在興龍村興清路周炎輝老宅挖井取水，村民取水飲用、清洗後，身上的怪病無藥而癒，井水甘甜清澈，也意外成了 當地村民生活飲水，百年來古井流水不斷，地方稱奇。

新園采風社理事長郭忠憲表示，往年午時取水，古井周圍巷弄總會吸引民眾大排長龍，今年考量全台疫情嚴峻，且南部將進入高原期，幾經考量後決定取消活動，但仍按古禮進行開井、祭拜。

雖活動取消早早公布，但現場仍有不少民眾拿著水桶等待取水，退休校長周金輝坦言，既然古井打開，便從善如流，協助現場民眾打水、取用，不致於讓他們敗興而歸，也期盼午時水可以帶來平安，不過建議若要飲用或擦澡，還是希望煮沸後再使用。

九如鄉吳姓婦人特地帶著孩子前來取水，並表示，這是她第一次造訪古井、取午時水，不知道活動取消，也幸運能拿到水，預計要拿來製作手工皂，供親友使用、求平安。