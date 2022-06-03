富邦悍將威迪茲被檢查出有使用「外部物質」遭驅逐出場，將從4日起被禁賽10場、罰1萬元，昨天賽後味全龍總教練葉君璋說，是吉力吉撈・鞏冠發現球黏黏的，但鞏冠3日賽前笑著說：「柯南不是我啦！是（蔣）少宏他們發現的啦！」

蔣少宏還原昨天的情況，當時比賽進行到5、6局左右時，自己當時在牛棚接補，剛好有1顆界外球打過來，剛好被他撿到，「我就看到球上面黑黑的，原本以為是土，但後來發現好像怪怪的。」

後來這顆球由林辰勳拿回來休息室給鞏冠，由鞏冠告知葉總，才有昨天抓到威迪茲使用「外部物質」的事件，蔣少宏笑著說：「真的很巧，就剛好球打過來。」

而今天也是蔣少宏久違的先發蹲捕，將搭配布里悍，他表示，今天就是平常心去面對比賽，「之前蹲了幾場沒贏球，變得有點想太多，心態有些不穩定。」後來透過觀看比賽影片學習，從中學習優點，「看別人的比賽也能學到很多東西，看別人怎麼處理，是不是我沒有想到的，也會做一些筆記。」