台南市3日新增6620例確診，因預估未來一周疫情即將到達高峰，端午連假成為防疫關鍵。市長黃偉哲呼籲民眾盡速接種疫苗，尤其5至11歲兒童及65歲以上長者，早一天施打就早一天獲得保護力。

黃偉哲表示，面對此波疫情發展往南移動，市府已做好準備。為讓學童盡早獲得保護力，即使端午連假，台南市的大型施打站及各醫療院所，也都沒有停止施打兒童疫苗。截至6月2日止，台南市11萬餘名5至11歲學童中，已有7萬1044位接種兒童疫苗，接種率達64％，是6都第一，且無論莫德納或是輝瑞兒童疫苗，也都沒有聽到嚴重不良反應。

衛生局表示，今年累計確診人數12萬0426人，已解除隔離7萬7280人，還在隔離有4萬3146人。新增個案中，以20歲至49歲3440人最多，比率5成2；10歲以下8.2％、10至19歲占7.9％、50至59歲12.7％、60至69歲10.8％、70至79歲5.4％、80至89歲2.3％、90歲以上0.7％。

衛生局還說，6日至12日南區松柏育樂中心、新化體育公園篩檢站仍將持續服務，除了鼻咽快篩、PCR採檢及陽性快篩試劑判讀外，松柏育樂中心篩檢站也將提供看診及領藥服務，每日上午、下午限額各50名。