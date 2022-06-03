高市身心障礙者每人可領２支快篩試劑。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市3日新增10775名肺炎確診個案。市長陳其邁表示，面對疫情高峰，針對高風險、維持社會運作相關工作人員發放每人2劑快篩，目前已發放99萬劑，未來還將發給30萬名相關工作人員。

衛生局警示，高市疫情仍在高原期，50歲以上確診情況升溫，家庭、職場等場域確診風險仍高。過節在家，家人在家共處一室，盡量都戴上口罩，保護彼此。

3日起至30日止，孕婦可持媽媽手冊及身分證，到各區衛生所領取5支快篩，發放採分流制，須注意身分證末碼單雙號發放日。

教育局表示，目前校園仍暫停實體課程，幼童請盡快接種疫苗。高雄展覽館提供兒童BNT疫苗接種，今日已接種1471人，上午已有1102人施打，也提供隨到隨打服務，4日持續提供接種服務。

行政院長蘇貞昌上午到高雄展覽館視察孩童大型疫苗施打站，釋出利多政策，高中、國中小、五專前三年的學生每人可獲得4劑免費快篩，6日將透過郵局運抵學校發送。教育局表示，此新制不影響家用快篩實名制購買資格。

陳其邁表示，面對疫情高峰，針對高風險、維持社會運作相關工作人員發放2劑快篩，目前已發放99萬劑，未來還將發給30萬名相關工作人員快篩。