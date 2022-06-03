南投縣近日積極展開兒童BNT及青少年BNT校園集中接種作業。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣3日新增1423例本土確診個案，並新增7例死亡個案；其中竹山鎮一名住在養護機構長期洗腎的85歲爺爺，5月31日被發現無生命徵象，送醫搶救不治，採檢確診，而鹿谷失智的96歲爺爺，5月30日因呼吸喘送醫搶救，仍於當日死亡，倆人都是死後確診，且都未有接種疫苗的紀錄。

南投縣截至6月2日累計確診人數2萬1546例，居家隔離人數2519例，6月3日已解除隔離1292例，居家照護人數8641例；另，中央公布南投新增確診死亡共計7名，年齡從72歲到100歲，其中3名未接種新冠疫苗。

其中有兩人是死亡後確診，一名是竹山鎮85歲爺爺，曾患慢性肺阻塞、長期洗腎，未接種新冠疫苗，5月31日被照顧者發現他意識昏迷送竹山秀傳醫院急診，當日搶救不治死亡，PCR確診。另一位是鹿谷96歲男性，過去曾患肺炎、膽結石，近年失智，未接種新冠疫苗，5月30日因呼吸喘送竹山秀傳急診，搶救仍不治，於當日死亡。

另，名間鄉80歲爺爺也沒有接種疫苗紀錄，過去曾患高血壓、糖尿病，5月16日起開始感覺食慾降低，5月25日出現發燒、咳嗽、呼吸喘急到部立南投醫院就醫，採檢確診，唯仍因病情惡化5月31日不治。

還有一位南投市91歲爺爺曾患白血病、高血壓，接種1劑新冠疫苗，5月11日因醫療而求在某醫院就醫確診，即轉到部立南投醫院責專病房就治，但其病情持續惡化，於5月31日死亡。

草屯一名百歲人瑞爺爺，患有高血壓、糖尿病，接種1劑新冠疫苗，5月24日出現咳嗽，25日快篩陽性，期間採居照救護，由醫師透過視訊診療，卻在5月31日被照顧者發現已無生命徵象、明顯死亡。

名間79歲爺爺患有糖尿病、攝護腺肥大病史，曾接種3劑新冠疫苗，4月13日曾因肺炎感染入住竹秀治療，出院返家後，5月23日呼吸喘急診，採檢確診，經搶救仍於5月31死亡。

竹山72歲男性患有高血壓、氣喘，曾接種3劑新冠疫苗，5月27快篩陽，採居家照護，5月31日在家昏迷，送竹山秀傳急診，經搶救仍於當日死亡。