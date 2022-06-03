26歲網紅黃琳擁有天使臉孔及魔鬼身材，就讀世新大學時就被封為「世新女神」，憑不科學的S型身材曲線及時尚穿搭，為她贏得76萬粉絲追蹤，有張明星臉的她還被稱為「兇版Angelababy」。今日巧逢端午佳節，她放出性感泳裝照，整套都是綁帶式設計，粉紅色比基尼布條好像綁在身上的繩子，被網友虧是「人體肉粽」

黃琳今（3日）在Instagram寫下：「back like I never left，好久沒發膠片了」，她發布一系列美照，粉色比基尼用綁繩環繞在腰間，洶湧雪乳僅有一部份被布料包住，渾圓弧度曝光在鏡頭面前，下身泳褲是高衩設計，兩側僅用線條綁起固定，讓人看了臉紅心跳。

另外一張她趴著回眸一笑，電暈不少網友，屁股蛋堅挺，白嫩肌膚與好身材迷倒粉絲， 從幾張照片來看，黃琳這套泳衣似乎是用綁的，只要輕輕一拉就能解開，她曬出背面照，露出好幾條細繩，表情十足誘惑，臀部靠著透明泳池邊緣，擠壓出飽滿形狀。

辣照一出，許多粉絲紛紛留言「寶貝肉粽粽快ㄖㄡˋ（樂）」、「原來是應景的部分～懂過節！」、「身為女生好暈啊」、「可惜少了下水後的正面照」、「我好喜歡第二張的表情」，該貼文吸引了3.2萬人按讚。

除了曬照片過節，黃琳也在現時動態分近況，不忘宣傳自己的服裝品牌，她帶著愛犬出門，穿上白色背心與短褲，甚至小跑了起來，雙球晃動幾秒，畫面相當養眼。