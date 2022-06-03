桃園市今天新增7196確診案例，桃園市衛生局長王文彥表示，確診案例人口分析與人口比例很像，另桃園巨蛋、平鎮婦幼館大型兒童疫苗接種站今天、明後天仍有接種，呼籲民眾多多利用。

王文彥說，今天確診案例比昨天下降8.3％，桃園市本土案例年齡分布起來跟人口比很像，目前居家隔離11982人，確診者居家照護占大多數。至於醫療採檢站，昨天服務13站快篩陽性558人確診506人，投藥37人。端午節有稍微減少。

另外今天到明後天，桃園巨蛋體育館、平鎮婦幼館接種兒童疫苗，民眾可以預約，也可以到場，希望大家把握。