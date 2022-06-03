短裙妹撞凹特斯拉「蹲下1行為」 網怒：不知有哨兵模式？

A到特斯拉別想逃！1名女駕駛日前在台南某醫院停車場，開車門時不慎撞到隔壁特斯拉，造成約2公分凹痕，她當下第一反應是「觀察自己的車」，完全不管特斯拉，之後就離開現場，殊不知全部過程都被特斯拉的「哨兵模式」全錄下，網友怒罵「看到特斯拉只要碰撞根本別想跑了，哪裡的勇氣要跑走」。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文爆料，1名女子日前在停車場準備下車開車門時，不慎因開門力道過猛，車門撞上隔壁轎車車身，留下約2公分的凹痕，女子見狀只蹲下觀察一下「自己車門」，發現無異狀後就直接離開，絲毫不關心對方車輛，且離開後約過了10秒就返回車輛並駛離。

女駕駛開車門時撞到隔壁特斯拉，第一反應是「觀察自己的車」，完全不管特斯拉，之後就離開現場，殊不知全部過程都被特斯拉的「哨兵模式」給錄下。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

女駕駛開車門時撞到隔壁特斯拉，第一反應是「觀察自己的車」，完全不管特斯拉，之後就離開現場，殊不知全部過程都被特斯拉的「哨兵模式」給錄下。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友發文抱怨，「到台南某醫院看病遇到這種自私的人，開車門撞傷別人的車門，只關心自己的車，雖然不是很嚴重，至少也看一下吧」，影片將該女子的行為全錄下，遭撞的車是輛藍色特斯拉，原PO稱雖然車輛被傷得不是很嚴重，但該女子全程不顧他人車輛的態度讓他相當不滿。

有其他網友問說為什麼監視器會裝在車門旁，有內行人解釋是特斯拉的「哨兵模式」，就是可以記錄車輛的周圍環境並短暫儲存的車外鏡頭，多用在車輛停車上鎖時，系統若偵測到事故「哨兵模式」就會作出反應；不少網友留言「看到特斯拉只要碰撞根本別想跑了，哪裡的勇氣要跑走」、「別人的車都不是車，只顧自己」、「多虧有哨兵模式，這個可以直接報警追人求賠償」。