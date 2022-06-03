台灣狗仔葛斯齊最近接連爆許多汪小菲猛料，甚至拋出3張汪小菲與女曖昧照片，掀起微博上一陣熱烈討論，最近葛斯齊與大陸八卦微博主連線聊天，葛斯齊提到當年是大陸第一狗仔卓偉派他去偷拍雙宋婚禮，結果大家都以為是受邀的章子怡偷帶他進了會場，才有偷拍的照片流出，讓葛斯齊忍不住澄清他會拍到照片其實與章子怡無關，時隔5年正式替章子怡洗白。

章子怡當年拍《一代宗師》電影和宋慧喬結為好友，2017年宋慧喬因拍攝《太陽的後裔》跟宋仲基假戲真做，同年10月底結婚舉行世紀婚禮，大陸方面邀到的藝人代表就是章子怡，當時章子怡和開心留下和雙宋合照，興奮寫下：「這就是最美的愛情，最美的樣子！宋仲基&宋慧喬，祝福」，未料1年8個月後雙宋婚變，震驚各界。

葛斯齊澄清5年前偷拍到雙宋婚禮，與章子怡無關。（圖／翻攝自微博明星微博）

葛斯齊過去曾在節目上自曝闖入過雙宋婚禮偷拍，還被保鑣發現教訓了一番，最近他爆紅，連線時突然提到：「汪峰一直沒來找我」，接著表示有一年他被卓偉派去偷拍雙宋婚禮，當時直播的網路平台叫做碎樂，公司的大股東就是汪峰，而章子怡受邀參加雙宋大婚，不久就有照片流出，使大眾把矛頭指向章子怡，懷疑是她當內應帶狗仔闖進會場。

葛斯齊強調這一切都是誤會，他能拍到照片與章子怡無關，多年過去葛斯齊心裡一直很過意不去，也沒機會向章子怡道歉，替她洗清了5年前的冤屈，其他網友則說：「這一次，真相終於大白了」、「時隔多年終於還給姐姐一個硬清白了」、「終於有人出來說話了啊，感謝感謝」、「原來事情的真相是這樣的」。