前高雄市議長許崑源6月6日辭世將滿2周年，繼承父親衣缽、將披藍袍參選高市議員的女兒許采蓁。（柯宗緯翻攝）

前高雄市議長許崑源6月6日辭世將滿2周年，繼承父親衣缽、將披藍袍參選高市議員的女兒許采蓁近期籌辦「許崑源追思線上音樂會」，力邀藍綠大咖預錄影片，包括國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜等，另也有綠營人士，形成另類同框畫面。該音樂會將於6日晚間8時在許采蓁臉書粉專播放。

許采蓁近日確診，她說，喉嚨有點不舒服，其他狀況還可以。她連日來忙著籌備父親許崑源的追思音樂會，她談到，父親辭世近2年的心路歷程，不少人問她為何都沒落淚，「你不愛你爸爸嗎？」，但她說自己遺傳爸爸倔將壞脾氣，希望別人看見她充滿正能量，「害怕別人知道我的脆弱」。

她坦言，父親去世的非常突然，雖然在過去的兩年裡，已經有了一定的釋懷，「但真的到了要和生我、養我35年的父親告別」，並一點一滴地接受他真的離開的時刻，錐心之痛依然無法用言語表達。

她更透過這場線上音樂會，邀請國民黨朱立倫、韓國瑜、前立法院長王金平、中廣董事長趙少康、高市正副議長曾麗燕及陸淑美等政壇大老，另也邀請民進黨立委趙天麟、林岱樺參與，不分藍綠已事先預錄影片，將傳遞對老議長的緬懷之意。

許采蓁認為，近來外界常說國民黨不團結、黨內鬥爭等，但這次邀請黨內外各大政壇明星，同時一併破除國民黨內不團結謠言，也希望讓台灣民眾再次看見國民黨的決心。

許采蓁今年底將參加高雄「新興、苓雅、前金」議員，她說，即使從政是條艱辛的道路，仍奮不顧身的投入選戰，而透過這場紀念音樂會，除讓她有個喘息的空間消化情緒，也讓高雄地區人民一起透過線上音樂會，緬懷父親生前從政的點點滴滴。