汙水處理設施就藏在草地下，台北市工務局衛工處在基隆河、淡水河及新店溪堤外，打造南湖、成美、忠孝、貴陽及景美5座現地處理設施，採用「礫間接觸曝氣氧化工法」，讓礫石上具黏性的生物膜「膜礫」，吸附並分解汙染物，達到淨化水質效果。

衛工處內湖汙水處理廠長高淑惠表示，台北市汙水接管率已逾八成，但仍有部分未接管用戶須處理生活汙水，為此，設立現地處理設施，讓尚未接管的地方，有中繼處理汙水的方式。

台北市工務局衛工處分別在基隆河、淡水河及新店溪堤外打造南湖、成美、忠孝、貴陽及景美5座現地處理設施，每日可處理3萬7000噸汙水，是加速河川水質淨化的城市淨水器。

高淑惠表示，採地下化的汙水現地處理設施，上半部鋪設草皮，可讓親子踢足球、親水賞鳥及野餐休憩，像在景美、貴陽跟忠孝，這些鄰近河濱處的現地處理設施，都有草皮覆蓋，同時能淨化汙水、遊憩休閒，達到一地兩用的效果。

高淑惠解釋，現地處理設施採用「礫間接觸曝氣氧化工法」，汙水進來會先過濾掉落葉，並以天然礫石，加上處理槽內的曝氣管「打氣」，在礫石上形成具黏性的生物膜「膜礫」，如同石頭上自然生長的青苔，吸附並分解汙染物。

此外，汙水流經礫石堆疊產生的孔隙，還能過濾汙水中的懸浮固體物，讓濁水轉為澄清，是師法自然的淨化工法，之後也會固定抽泥，處理泥土中的堆積物。

來參訪的萬華社區大學學員表示，走進貴陽礫間現地處理設施的地下觀察廊道，可以近距離觀察汙水淨化過程，也進一步了解淨化水質環境再造的理念。