宜蘭縣今天（3日）新增1542人確診，累計全縣4萬7858人染疫，新增2名死亡個案，男女各一，年齡介於80至90歲間，縣長林姿妙提醒民眾，除了落實防疫，0至6歲幼兒可免費領取5劑家用快篩試劑，請家長依幼兒身分證字號尾數單雙號分流領取。

衛生局表示，2名死亡個案中，80餘歲的女性沒有施打疫苗，90餘歲的男性施打1劑、是住宿式長照機構的長者，2人從5月14日至23日陸續發病，因不敵病毒肆虐先後病故；今天確診學生數新增128人、教職員工19人，累計7101位學生、717位教職員確診。

衛生局表示，因應疫情發展，民眾可以選擇PCR採檢或視訊判讀方式來確認健康狀況，目前多功能社區篩檢站陽大站、聖母站、博愛站的服務時間是每天上午8時至中午12時、下午2時至6時；杏和站、蘇榮站的服務時間調整為周一至周五下午1時至5時。

林姿妙表示，家長領取家用外篩試劑時記得攜帶幼兒的健保卡，並依照身分證尾數分流領取，尾數單號是星期一、三、五；尾數雙號是二、四、六；星期日單、雙號都可領取；家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。