原預計4月16日在花蓮舉行的全國中等學校運動會後因疫情宣布延期，體育署昨宣布，7月1日起至7月27日止，採3階段復辦，縣府預計以閉門方式進行賽事，相關防疫計畫待中央核定，會另行對外公布。（資料照）

花蓮今天新增1246例確診個案，自3月31日出現首例確診個案後，迄今已累3萬7547例確診病例，由於每天新增確診人數均維持在1000人以上，民眾擔憂疫情是否未歇，對此，衛生局長朱家祥表示，花蓮自5月中旬已進入疫情高原期，不過因縣境狹長、人口稀少，期程可能會較西部城市久，不過研判6月中後，確診人數會逐漸下降至1000以內。

據中央流行疫情指揮中心說法，當地區確診率超過10％，疫情就會有下降趨勢，不過花蓮地區確診率已達到10％，但每天新增的確診人數仍維持在1000例以上，讓民眾擔心縣內疫情狀況。

衛生局長朱家祥表示，花蓮縣內的疫情狀況如同全國的縮小版，北部疫情趨緩，中南部則漸漸增溫，不過整體的確診人數仍保持穩定狀態。從專責病房使用率可發現，目前花蓮北區空床數愈來愈多，中南區則減少，代表北區確診人數有減緩情形，中南區則有稍微增加趨勢。

朱家祥說，先前已預估會出現北緩南增的現象，已陸續和玉里慈濟醫院協調，增加專責病房床數，提升中南區的醫療量能。

朱家祥坦言，花蓮在5月16日之後，疫情均維持在高原期，每日新增確診人數在1000至1500人之間，據以往傳染病在花蓮的型態，都是以高原期為主，不會有大起大落的高山樣態，且因縣內土地面積大，人口稀少，人與人之間的關係較不密集，因此處在高原期的時間，會比西部還久。

不過朱家祥也預估再過半個月，疫情會逐漸趨緩，確診人數也會陸續下降，甚至6月中旬後，每日新增的確診個案會降至1000例內。

此外，全國中等學校運動會原本預計4月16日在花蓮舉行，後因疫情宣布延期，體育署昨宣布，7月1日起至7月27日止，採3階段復辦，各階段復辦5個運動種類，陸續完成各復辦賽程。

教育處代理處長翁書敏說，全中運複賽期間，賽事預計採閉門方式辦理，相關防疫計畫待中央核定，會另行對外公布。