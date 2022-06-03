彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣新增4306例確診，盛行率持續成長到5.14％。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣提供免費快篩試劑的對象表。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

放寬居家隔離措施，居家環境未能提供一人一室，且家中同住具高風險，可申請至集中檢疫所。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心3日公布國內新增7萬6564例確診，彰化縣也新增4306例，盛行率持續爬到5.14％，仍在高原期，65歲以上確診率再衝新高，已經達到14％，青壯人口則佔一半以上。確診１成3來自外縣市通報、3成2來自家戶群聚。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣提供免費領取快速試劑，包含以下幾類，65歲以上長輩及55歲以上原住民，6月30日接種新冠疫苗，每次發送2劑。0到6歲幼兒，則每人5劑。五專前3年級、高中以下學生，每人4劑、6月6日起寄送各校，原則上待學生回校實施實體課程便可領取。弱勢群每人5劑。長照服務單位工作人員和服務對象各5劑，已全數配發。社區關懷據點也已配發，據點長長輩有需求可向據點領取。民眾出現症狀，可前往縣內20家醫療院所就診，須經醫師評估索取。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化確診盛行率還在往上走

，已經來到5.14％，全台1／3縣市都達到6、7％，北部縣市則在10％以上。

葉彥伯指出，居家照護感染往上升，居家照護個案中央特別重視，目前長照機構確診是一般族群的兩倍，住宿型長照機構住民總數7514人，累計確診已經810人，確診率是10.78％，投入抗病毒藥物的治療率已達98.62％。

葉彥伯表示，確診仍以家戶感染最高，達3成2，居家環境未能提供一人一室，且家中同住具高風險，可於疫調時提出，申請至集中檢疫所。