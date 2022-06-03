南投縣府近日積極展開兒童BNT及青少年BNT校園集中接種作業。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣3日再新增1423例本土確診個案，縣府近日積極展開兒童BNT及青少年BNT校園集中接種作業，統計至2日止5-11歲第1劑BNT校園接種至6月2日接種率達90.15％；12-17歲第3劑BNT校園接種達87.67％；衛生局表示，連日接到不少焦急的家長詢問電話：「小孩是新冠肺炎確診者，可不可以打疫苗？」建議民眾自確診後至少間隔3個月再接種疫苗。

近日屢傳出兒童中重症病例，也造成兒童搶打BNT疫苗熱潮，南投縣衛生局統計南投縣確診個案破2萬人中，12歲以下有2156人，佔了將近一成。縣府積極展開兒童BNT及青少年BNT校園集中接種作業。期間發現不少已確診兒童家長仍有疑慮，頻頻打電話到衛生局詢問：「孩子曾確診，該不該在這波接種潮中接種疫苗？」

衛生局長陳南松說，已經確診的孩童是否也需要接種疫苗，「病毒感染所產生的『自然免疫』抗體，可控性和接種疫苗後產生的抗體終究不同，建議自確診後至少間隔3個月再接種疫苗更能避免第二次感染。」

陳南松也引用專家招名威說法，發生「兒童多系統發炎症候群」的機率為萬分之3，其中又有30％至60％會住進加護病房，更有2％會死亡；提醒家長，孩子本身如患有氣喘、肥胖、糖尿病、先天心臟、免疫、神經系統疾病，確診後重症的機率也較高，而孩童因就學需要出入人多聚集場所、無法保持社交距離與衛生習慣，施打疫苗可以明顯減低重症死亡的風險。

南投縣衛生局統計5-11歲第1劑BNT校園接種至6月2日已有114間學校完成校園集中接種，符合可接種人數1萬7337人，有意願接種9174人 累計接種學童8271人，接種率90.15％。

另12-17歲第3劑BNT校園接種：截至6月2日已有18間學校完成接種，學生人數4607人，有意願接種3068人，累計接種學生2690人，接種率 87.67％。