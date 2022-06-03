台北市數位實驗高中於111學年度招收第一屆學生，採單獨招生方式，招收48名設籍基北區國中畢業生，北市教育局說明，已公告招生簡章，有2種入學管道，分為特殊選才及申請入學，將於6月10日辦理實體暨線上招生說明會。

北市教育局表示，數位實驗高中招生目標為「具備自主學習、自主管理能力且願意挑戰新教育模式的學生」及「欲專注發展有興趣的學習領域、對學習方向有所規畫的學生」。

北市教育局說明，111學年度數位實驗高中將招收48名學生，採特殊選才及申請入學這2種方式，各招24名額，簡章現已公告於該校111學年度入學資訊網站https：／／sites.google.com／view／tschool-exam111。

特殊選才報名時間為6月13日至22日，對任一領域有優秀表現，具自我規畫，曾獲競賽獎項或有相關特殊活動經歷等都可報名，採書面資料審查及團體、個別面試兩階段審查，預計6月27日放榜。

申請入學報名時間為6月22日至28日，學生須具備會考成績任一科等級A才可報名，符合資格者，取錄取學生2倍率進入第二階段評量營審查，預計7月7日放榜。

北市教育局表示，為讓有興趣的家長及學生，充分瞭解台北市數位實驗高中辦學理念與招生方式，將於6月10日辦理實體暨線上招生說明會，實體活動將開放100到150人參加，再視疫情狀況調整。