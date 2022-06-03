彰化竹塘鄉九龍大榕公為1棵樹齡百年的大榕樹，樹冠面積超過2500平方公尺，枝幹密布媲美澎湖通梁古榕，當地居民相信大榕公為佛祖化身，讓大榕公成為信仰中心及觀光景點。

九龍大榕公位在彰化縣竹塘鄉田頭村光明路濁水溪堤防下河床。根據彰化縣政府農業處的資料，九龍大榕公推估樹齡有110年，樹高6.5公尺，胸圍7.9公尺，根部生長的範圍約50公尺，樹冠面積超過2500平方公尺，且還在不斷增長中。

農業處指出，大榕公因生長的地方沒有妨礙到農作，因此沒有被砍除，加上位在濁水溪口，受風勢影響，榕樹的枝節氣根特別茂盛，而老榕樹主幹自根部分成無數條的枝幹，每一條枝幹枝葉再向上生長，向四方不斷延伸，樹蔭面積廣闊。

九龍大榕公管理委員會1名委員今天告訴中央社記者，曾有當地耆老指在民國80年之前，大榕樹無人管理，氣根任意生長，殘枝落葉堆積，常有野生動物聚集，後來居民組成管委會，號召義工整理環境，也因枝幹盤根錯節，形如龍飛九天，因此命名為「九龍」。

這名委員指出，居民相信大榕樹是佛祖的化身，而大榕公供奉樹王公、南無阿彌陀佛三聖佛祖及廖千歲，讓九龍大榕公成為信仰中心，竹塘鄉公所也在九龍大榕公前設九龍池，另增設親子遊憩設施及槌球場，且跟西螺大橋、濁水溪生態景觀連結，成為南彰化的特色景點。（編輯：黃世雅）1110603