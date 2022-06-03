衛生福利部新營醫院北門分院附設護理之家民國101年遭人縱火，造成13人死亡及數十人受傷，重新整建後的北門分院將轉型為多元長照資源中心，預定9月底營運。

台南市政府工務局代辦的「衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心」設備及工程，總經費新台幣3億元，除進行建築物外觀整修及結構補強，內部各樓層整修後所需機電設施設備、建物外部用地範圍景觀設置及動線等也全新規劃，搭配多彩亮麗的外觀。

台南市長黃偉哲今天實地視察表示，浴火重生後的北門分院，建築體美侖美奐，防火及安全設施也以最高規格辦理，可望成為台南市一流長照中心，體現市府對長照的用心及大北門區長者的照顧關懷。

台南市政府發布新聞稿指出，位於台南市北門區的「衛生福利部新營醫院北門分院」，101年火災後，相關建物及設備毀損嚴重；整建工程則運用閒置院區，提供長照服務需求及服務涵蓋率，延伸失能預防，以銜接社區式及住宿式長照服務。

今年5月20日整建完工、等候驗收的「北門分院長照中心」，預定9月底營運，這是座4層樓建物，1樓是居家醫療資源中心、餐飲服務中央廚房、一般日間照顧中心等；2樓是失智症日間照顧中心、長期資源整合中心及失智症團體家屋等；3樓和4樓是住宿式長照機構。

在收容人數方面，一般日間照顧中心可收容30人，失智症日間照顧中心30人，失智症團體家屋2單元共18人，住宿式長照機構4個單元共87人；未來也將提供社區式及住宿式等長照2.0服務項目、相關長照諮詢及資源連結等。

衛生福利部新營醫院北門分院附設護理之家，101年10月遭癌末病人林基雄縱火，造成13人死亡及數十人受傷，林基雄103年4月被收押在台南監獄附設看守所時，身體不適，戒護送醫急救無效死亡。（編輯：方沛清）1110603