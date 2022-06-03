臉書粉專有134萬人追蹤的網紅「波特王」（Potter King），以幹話搭訕影片爆紅，未料近日驚傳和經紀公司拆夥，連粉專權限也遭移除，前東家今（3日）發出10點聲明，指他因為爆紅養成大哥心態，讓波特王親自反嗆，雙方似乎正式撕破臉。

波特王2日在Youtube頻道表示，他已離開原經紀公司，「波特王Potter King」臉書粉絲團，也不是他在使用，目前他只剩下Youtube頻道，至於詳細情形，他會待事情處理告一個段落再說明。

而今下午經紀公司則貼出10點聲明反擊，表示雙方還在合約期間，對於他聲稱已無關係，僅能無奈尊重，也強調是他主動要求移除臉書權限，「被經紀公司踢掉」不是事實，接著更稱：「過往敝司提供該員多項優厚待遇與特殊權利、以致養成英雄主義與大哥心態，此為借鑒。」似在諷刺反嗆他。

波特王經紀公司發聲明反擊。(圖／取自波特王 Potter King

對此，波特王也用個人臉書帳號留言，反嗆前公司講了一堆等於沒講：「我為什麼沒事要訴諸法律，我律師信內容也都寫得很清楚了，貴公司怎麼不敢跟大家老實講呢？到現在你們還想扣我帽子？還英雄主義咧？XD」。

波特王用個人臉書留言遭封鎖。(圖／取自波特王臉書)

他表示自己從來沒這樣說過自己，且都有保留相關對話紀錄，「貴公司這篇千萬別刪，等海水退了我們一起來看看誰沒穿褲子。」不過他的留言似乎被刪除，他只好回自己臉書發文，表示他被封鎖了，「也幸好被封鎖之前先截圖了，真的怕人講就別亂發文啦，貴公司做了什麼，你們自己心裡很清楚」。雙方隔空交戰。