兒童文學的力量對大人世界同樣有巨大貢獻，前文化部長鄭麗君說，一本「小王子」把人們帶回孩提時代，並自己對話；法國參議員葛利歐也表示，創作者應盡力去創造具有和平力量的角色。

台北國際書展今天舉行「聚焦法國兒童文學與閱讀」座談會，邀請鄭麗君與葛利歐對談，現場由無境文化共同創辦人吳坤墉主持，人在法國的葛利歐透過視訊與書展讀者互動。

鄭麗君近期翻譯法國經典文學作品「小王子」，成為一名譯者；葛利歐除了法國參議員身分之外，本身也是兒少文學作家，作品「女巫費姬可怕的秘密」，中譯本已在台發行。

鄭麗君特別分享這次的翻譯經驗，表示當初自己會想要翻譯「小王子」，是希望能找到適合為自己的孩子朗讀的讀本，因此在翻譯的過程中，每翻完一段就試著讀給孩子聽，同時從中讀出許多過往未曾發現的深刻意涵。

鄭麗君說，我們不小心就可能成為小王子遊歷星球過程中所遇見的奇怪大人，這些大人陷於自己所創造的牢籠，然後不斷在其中追尋卻徒勞無功，這個反思讓她非常感動，「小王子之所以覺得這些大人奇怪，正是因為他保有純粹跟純真的本心」。

鄭麗君表示，我們都帶著純真來到這個地球，但是又必須生存在一個可能讓人迷失的當代世界。對生活美好的許諾及對當代社會的反思，可以說是「小王子」非常核心的課題。

2022台北國際書展持續展開，國際活動區3日中午由近期翻譯法國文學名著「小王子」的前文化部長鄭麗君（右2），與繪本作家、法國參議員葛利歐（JoelGuerriau左螢幕）視訊連線對談。（圖/ 中央社）

葛利歐則分享，他從小受惠於朱勒．凡爾納（Jules Gabriel Verne）的作品非常大，包括「環遊世界80天」、「海底兩萬里」等書把當時的科學知識寫進文學作品，讓人讀過之後會想去環遊世界，想去更了解各種知識，更深切的去關注這個世界。

葛利歐表示，放眼當前影視、電玩遊戲作品經常塑造各種暴力的角色，令許多創作者趨之若鶩，因為其更容易賣，但葛利歐認為，創作應該盡力去創造具有和平的勇氣跟力量的角色，並關注角色所帶來的真情，一如「小王子」或他筆下的作品，「這件事情是重要的」。（編輯：張芷瑄）1110603