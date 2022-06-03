中市新冠肺炎本土確診今天新增1萬0651例，中市衛生局長曾梓展表示，新增中重症21例，年齡從45歲至92歲，最年輕的45歲女性，並沒有慢性疾病史，只施打2劑疫苗，6月1日出現發燒、全身痠痛，送醫確診，經插管用藥目前病情穩定。他並分析，台中市累積確診人數為20.4萬人，確診率約為7.2％。

曾梓展分析指出，台中市目前累積的確診總人數約20.4萬人，以全市人口有284萬人來計算，確診率約7.2％，此數據約為新北、基隆等地的一半，目前疫情已發展達到高原期，可能會再持續一段期間，希望未來會持續往下走。

曾梓展指出，今天新增的21例中重症病例，其中有5人沒接種疫苗，全都住進加護病房治療中。所新增的1萬0651確診病例，由快篩確診佔有84.36％，在12歲以下有1295例，佔12.16％；65歲以上有1220人，佔11.45％。

曾梓展說，今天死亡病例15例，年齡在55歲至95歲，其中有5例未注射疫苗，其中1名86歲男性，只打一劑疫苗，沒有慢性疾病，因呼吸衰竭等身亡。中市目前追蹤的中重症個案110例，仍有105例仍在加護病房治療。