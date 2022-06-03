根據路透社取得的內部電子郵件，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，他對經濟有一種「超級不妙的感覺」，公司必須裁員大約10%。

這封今天寄給特斯拉主管們的電郵標題為「暫停全球所有招聘」。

路透社尚未聯繫到特斯拉以取得公司說法。

馬斯克本週稍早要求特斯拉員工從居家工作改回到辦公室上班，否則就要離開公司。

他在5月31日晚間寄給員工的電郵中寫道：「特斯拉所有員工每週都必須在辦公室待上至少40小時。」

馬斯克還提到：「要是不來，我們就假定你辭職了。」