光在場外的餐飲攤位，也看出攻城獅的用心。(黃及人攝)

既然來到隊史首次闖進季後賽的第一場比賽，新竹街口攻城獅當然沒有打算讓球迷進場感到無聊，除了場外的餐飲區應有盡有，場內的各個區域也都設計不同橋段或活動，讓現場幾乎呈現擠爆局面，直接營造出季後賽真正該有的熱鬧氣氛。

從通過門口的剪票口開始，就可以看到一堆的餐飲攤位與座位，就算場館無法開放飲食，仍有不少球迷坐在場外吃喝，當你走進球場正門口，右邊就是永遠都有一大堆人排隊的球隊商店，左邊則有攻城獅最受歡迎的吉祥物跟你合照留念。

當然整個場館周邊，還有許多不同的攤位或遊戲區讓你挑選，也讓球迷可以自由選擇自己想要玩的類型或區域，這跟「隔壁棚」的季後賽球場現場氣氛完全不同，甚至今天賽前還安排了動力火車的現場演唱，還有全新推出的季後賽形象影片。

今天賽前場邊也出現不少嘉賓，其中最吸引球迷眼光的，還是即將入選亞洲盃男籃國手的大陸CBA廣州隊主控陳盈駿，他也帶著登記結婚的老婆到場看球，更跟PLG執行長陳建州在場邊合照留念，這雖並非宣告他的未來動向，卻也有著不同含意。

攻城獅博物館內也都擠滿了人。(黃及人攝)