統一獅2日宣布與洋炮羅薩解約，對於接下來洋將補強方向，總教練林岳平表示，會以打擊好的一壘手為優先，但現階段並未看到符合隊形的人選，他認為現在算是自由球員的淡季，可能要到6、7月才會有較多人可挑。

獅隊找來羅薩原本寄望能強化球隊右打攻擊火力，但他在4月8日比賽時跑壘不慎拉傷小腿下二軍休養，5月中曾短暫離台返鄉處理要事，回台歸隊後繼續投入復健訓練，不過獅隊經整體評估後傷勢復原不如預期，無法在短時間頂替獅隊戰力，球隊為強化洋將戰力以應付全年賽事，將予以解約。

對於接下來的洋將補強方向，「餅總」坦言還沒有浮出適合的人選，「目前還沒有看到、評估出來這個人對我們戰力有比較大加分的，表示現在市場上的人選還不是那麼多元。」

林岳平分析，目前在市場上的洋將多半是4月被刷下來，或是需要買斷金，現在算是自由市場的淡季，「大概要等到6、7月左右是個時間點，像是墨西哥聯盟的釋出潮。」

未來獅隊優先選擇仍是「一壘炮」，餅總說：「這也是季初一開始設定的隊形，但後來陸續有傷兵出來，沒辦法照著設定走，等7、8月傷兵回來，看能不能呈現一開始預計的隊形。」他也強調，若無法找到合適的洋將也不會強求。