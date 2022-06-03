行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中3日到台中科博館視察兒童疫苗接種站時，台中大里區立仁里長、台中市議員參選人鄭伯其高舉「很多孩子走了！」、「冷血酷吏，草菅人命」白布條陳情，遭隨扈架走。宅神朱學恒2日曾表示，如果有去現場的人成功嗆到蘇貞昌，將送一盒肉粽；今天他表示，說到做到，要趕快想辦法聯絡。

朱學恒今(3日)在臉書貼文表示，人民嗆領納稅錢的公僕天經地義，這次只是被隨扈架走而已，幸好沒有打斷手，他說到做到啦，送他一盒粽子，（趕快想辦法聯絡）。下次大家再一起公布蘇貞昌行程，跟他一起開派對啊。

網友紛紛表示，「該嗆的，這陣子真的害死太多人了，大人小孩都是命啊，也都是每個家庭最親愛的人！」、「我就問：台灣現在連抗議都不行嗎？」、「這種情形 ，以前國民黨執政 還不敢把人架走，民進黨好民主喔，X」、「這有什麼好架走的…連桌子都還沒拍」、「舉布條有犯法嗎？」、「一個人力量單薄，10人以上團結力量大」。

還有網友酸說，「2018年拍你肚子，現在直接把你架走，真棒！」、「別說拍什麼桌子，講大聲一點就被架走了...X」、「說個笑話～民主進步黨」。