好市多退貨機制再爆爭議！1名女網友日前從好市多買了某款平底鍋，打開發現鍋子全是焦黑、生鏽，品質相當恐怖，質疑是有人惡意將鍋子使用到破爛後再「退貨」，或是直接拿其他鍋子替換真貨，而賣場竟也未檢查就將商品重新上架，照片曝光引發廣大討論，有網友認為賣場拿二手貨當新貨賣已算是詐欺。

該女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，她日前買好市多的某款平底鍋，拆開包裝後發現鍋子底部全是焦黑與污漬，貌似已經被使用了許久，鍋子周圍也全是焦黑，連把手也生鏽，讓她崩潰喊「真不敢相信，今天剛買回的鍋長這樣，有中獎的feel」。

女子從好市多買平底鍋，打開發現鍋子全是焦黑、生鏽，質疑是有人惡意將鍋子使用到破爛後再「退貨」，而賣場竟也未檢查就將商品重新上架。（翻攝自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

該女網友疑似是遇到其他消費者「退貨」後，商場將商品再度販售的情形，不過根據照片，該平底鍋的品質相當糟糕，就有網友認為「Costco接受退貨不是問題。但如果不是退回廠商而是選擇再以新品上架，這就是Costco的問題，而且問題不小，個人覺得已到詐欺（二手貨當新貨賣）的程度！」

其他網友則說「退貨的時候人員都是會檢查啊」、「我猜是澳客把新的拿出來，再把舊的放進去退... 因為發票上是剛買即退，所以賣場才不疑有他，直接上架」、「好市多讓客戶退這樣的鍋子是公司的政策，客人退這樣的鍋是個人品德不予置評，但退貨公司不檢查就上架，實在不可思議」。