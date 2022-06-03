雲林縣台西鄉海園觀光園區曾荒廢10餘年，經縣府重新規畫為溼地生態園區，一度吸引參訪人潮，不過因缺乏整體經營，近2、3年呈閒置狀態，縣政府3日表示海園原本即為工業區，目前已規畫為產業園區，與嘉義大學發展室內養殖、水產加工等智慧漁業，帶動地方整體發展。

台西海園於1986年著手開發，面積達67公頃，投下3億多元經費，當時是希望配合沿海養殖漁業，發展觀光產業，卻因政策無法延續，以及地層下陷等問題無法解決，成為一片廢墟，2013年縣政府以溼地生態園區為主題重新開發，命名為「新台西海園」，但仍無法帶動地方休閒觀光產業。

縣府建設處表示，其實海園本來就屬於雲林離島工業區台西區的一部分，之前是希望發展觀光產業，才會規畫為觀光園區，不過經過30餘年的發展，成效不佳，因此配合縣府的台西地區產業發展計畫，將之回歸為漁產、加工產業園區。

縣府建設處說，目前已與嘉義大學合作，以海園內的海口生活館為基地，透過產官學合作，逐步發展智慧漁業，包括室內養殖、純海水養殖、水產加工等，進一步打造成為國際化的新漁業示範區，吸引年輕人返鄉，讓雲林漁業能持續升級、永續發展。

台西丁姓鄉民表示，台西海園與宜蘭冬山河同時進行開發，但結果卻大不同，如今冬山河已成為全台知名景點，台西海園卻長滿雜草，令人看了很難過。既然台西海園無法順利發展觀光休閒，即早轉型為產業園區，應該會對地方更有幫助。