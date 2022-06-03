大陸央視新聞3日報導，北京市召開第354場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，市府發言人徐和建表示，今天是端午假期第一天，要毫不放鬆抓好是第一要務疫情防控工作，確保平安過好節。3日北京新增本土2例，傳播風險局部存在豐台、昌平兩區，轉入動態清零階段。近日社會面零星散發病例，疫情傳播風險局部存在。要堅決扛起責任，以更加果斷行動，盡快把隱匿風險撈乾篩淨，打好殲滅戰，實現社會面穩定清零。

央視報導，發布會通報，6月2日0時至24時，新增本土新冠肺炎病毒感染者15例，海澱區7例，豐台區6例，昌平區2例；普通型1例，輕型7例，無症狀感染者7例。隔離觀察人員14例，社會面篩查人員1例，已通報。

6月3日0時至15時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者2例，均在朝陽區。普通型1例，輕型1例；隔離觀察人員1例，社會面篩查人員1例，均已轉至定點醫院隔離治療，相關風險點位及人員已管控落位。

央視報導，徐和建表示，當前全市社會面穩定清零重點在豐台、昌平兩區。涉疫風險應急處置機制要加強調度，堅持三公（工）協同，加快流調溯源，做好關聯比對分析，盡快查清感染鏈條。風險點位和人員要迅速落位管控，防止疫情風險外溢。區與區要建立聯防聯控協作機制，加強疫情處置的跨區聯動。

央視報導，徐和建指出，北京疫情總體持續趨穩向好，新增感染者數量持續下降。截至目前，除豐台、昌平、朝陽區外，其餘13個區和經開區已連續7日以上無新增社會面病例，14個區和經開區已按照分區分級實施社會面防控措施要求，除封管控區人員，已陸續恢復正常生產生活秩序，標誌著北京已經轉入動態清零階段。