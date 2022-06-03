社群網站Facebook母公司Meta近日出現人事異動，創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）重要的左右手桑柏格（Sheryl Sandberg）宣布將在今年秋天離職，當時祖克柏也不吝給予讚賞與祝福，然而有外媒爆料，桑柏格其實正在接受Meta的內部調查，因為她涉嫌利用公司資源籌辦婚禮，此外有員工爆料，早在宣布離職前，桑柏格的權力已經被削弱。

華爾街日報、Business Insider報導，消息人士透露，Meta內部針對桑柏格疑似利用公司婚禮籌辦婚禮的事情展開調查，直到5月份都還在進行。在此之前，桑柏格也面臨另一樁調查，幾年前她曾向每日郵報施壓，要求該報停止報導當時她的男友，遊戲商暴雪執行長Bobby Kotick的新聞。

不僅如此，一些Meta現任員工與離職員工都向媒體表示，桑柏格在集團的地位越來越低，權力也越來越小。桑柏格在2008年初加入Meta（當時名為Facebook）是祖克柏之後的第二號人物，擔任集團營運長長達14年。

對於外界質疑桑柏格是因為此事才被迫離開，Meta發言人Caroline Nolan表示，「這一切都與她選擇離開的決定無關。」

此外，研究公司表示，過去十年間，桑柏格透過定期股票銷售計劃，已經出售至少75%持有的臉書股票，分析機構VerityData的數據顯示，她共賣出超過2200萬股，金額超過17億美元（約新台幣497億），另一家機構Smart Insider則估算，她賣出的期權和限制性股票變現金額可能更高，接近19億美元（約合新台幣559億）。