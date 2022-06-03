受到新冠肺炎疫情影響，加上南部進入高原期，牽動端午連假民眾出遊意願，原本過去幾乎皆是滿房的墾丁熱區，今年住房率降至五成以下，業者直呼，國境之南艷陽高照、心裡卻是滿滿涼意，只能期待盡快撥雲見日，看到遊客回流。

墾丁一名星級飯店主管表示，隨著本土確診人數持續維持每日數萬人，且兒童疫苗接種不久，在在影響民眾出遊意願，這波疫情以主打親子客群為主的飯店業績受創最嚴重，以前幾年經驗，幾乎不是滿房，至少也會有九成，如今卻不到五成訂房率，真的慘兮兮。

業者苦中作樂說，這周一開始其實訂房連三成都不到，越接近連假，開始有零星散客臨時決定出遊，挹注業績近兩成，才讓帳面數字好看些；至於包棟民宿及獨戶villa因動線獨立，可以減少與外人接觸，反而成為不少人首選，詢問度極高。

屏東民宿協會理事長林淑敏則說，雖然零星散客有增加，不過也有因確診而臨時更改訂房日期，加減後整體民宿訂房率約四至五成，目前只能期待疫情能早些趨緩，面對暑假旺季到來，加上七月政府的振興方案上路，能夠看到遊客回流。

屏東縣警局交通隊副隊長程大維表示，曾在連假前詢問墾丁及台東旅宿業者訂房情況，作為車流預估依據，在獲悉訂房率皆不到五成的情況下，加上返鄉車潮也大幅減少，連假首日車流確實沒有很多，南下高峰出現在中午11時至12時、僅2818輛次，甚至比平時周末假日來得少。

程大維坦言，或許這幾天都會是這種狀況，目前僅以270秒的長綠燈號進行調控，並未啟動調撥車道，但警方仍會持續關注，並機動調整交通疏導計畫。