台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東醫院群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東各衛生所端午連假快篩陽判讀時間表。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東各醫院端午連假快篩陽判讀時間表。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣3日新增911名確診者，中央今日公布台東1確診個案死亡病例，為49歲女性、無接種疫苗紀錄，有癌症病史。

台東縣衛生局表示，新增確診者中有819名民眾戶籍或居住地分在台東、92名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案16334人、居隔者2345人。針對Covid-19確診者分流收治情況，台東縣截至6／2下午16點為止，住院收治人數為75人、加強版集中檢疫所為60人、居家照護現管人數有4227人。在校園疫情部分，新增確診82生、9師，累計共2788生、346師。

衛生局說明，今日縣內1養護機構監測期滿無新增個案列為結案，目前縣內仍有6養護、2身障、2兒少、6間監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增40例確診個案。養護機構部分，新增14人確診 (5員工、9住民)；兒少機構新增1員工確診；身障機構今日無新增；監所部分新增25人(9員工、16住民)；醫院無新增。衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

台東縣1、2日在寶桑國中活動中心開設幼童BNT快打站，共計628位幼兒及學童前往施打，到打率78％，縣長饒慶鈴表示，台東縣5-11歲完成第1劑接種為50.7％，所有校園接種場次，預計於6月中前完成。

民眾也可自行至醫療院所預約，接種場次、預約方式請參考台東縣衛生局官網（https://reurl.cc／n1ppp6）

嬰幼兒染疫後部分病程變化快速，若發現孩子體溫大於41度、持續昏睡、意識不佳、持續頭痛、持續嘔吐、抽蓄、步態不穩等情形，應立即請由119送醫或家人載送就醫評估。

針對6歲以下的學齡前兒童，衛生局也協調醫院規劃綠色通道門診，已協調部立台東醫院、榮民醫院開設兒科特別門診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務，不須與其他兒童排隊等候就醫。