民雄海產餐廳雖然隋唐街的店面熄燈，但位於新營區金華路上的總店，依舊持續營業，提供「何首烏帝王雞」系列商品的外帶和宅配服務。（張毓翎攝）

台南市新營區隋唐街、傳承2代的「民雄海產餐廳」，近日傳出6月起將暫停營業，令許多老顧客震驚、不捨。2代經營者表示，由於掌管內場的主廚身體欠佳，需休息調養身體，加上自己也想多點時間陪伴長輩，才忍痛做此決定，但也強調，鎮店美食「何首烏帝王雞」仍於金華路總店販售宅配，歡迎大家繼續給予支持。

82歲、人稱「民雄」的鄭清德，是民雄海產餐廳的第1代創始人，來自嘉義縣民雄鄉，20歲便跟著父親從事外燴辦桌，一次機緣下，來到台南新營一間餐廳當師傅，不久便決定自己出來創業，從路邊海鮮攤發跡，經多年打拚，規模愈做愈大，已是在地人聚餐和宴客熱門的海鮮餐廳。

近年疫情影響，餐飲相關業者首當其衝，許多知名、歷史悠久的老店，紛紛宣告停業，而近日民雄海產餐廳在臉書官網PO文公告「感謝大家數十年來的支持和愛護，自6月1日起暫停營業」，消息一出，讓許多在地人大喊不捨，也關心何時才會復業。

至於何時復業，業者坦言目前還沒有時間表，隋唐街的餐廳店面，已經營18年，很多員工從一開始就跟著他們打拚到現在，大家都像一家人，決定停業後，員工們也都能體諒他們的難處。

民雄海產餐廳雖然隋唐街的店面熄燈，但位於金華路上的總店，依舊持續營業，提供「何首烏帝王雞」系列商品的外帶和宅配服務。鄭清德說，何首烏帝王雞為店裡招牌菜餚，其根據父親傳下的藥材祕方熬煮，回購率很高，是許多顧客都難以忘懷的好滋味。